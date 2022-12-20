Под Волгоградом водитель «семерки» протаранил грузовик «ДАФ»

Мужчина и его пассажирка попали в больницу Фото: из личного архива Виктора Фролова.

ДТП с двумя пострадавшими произошло 19 декабря на трассе в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, на 40-ом километре магистрали «Волгоград - Астрахань» столкнулись «ВАЗ-2107» и грузовик «ДАФ» с полуприцепом.

По предварительной информации, примерно в девять утра 67-летний водитель «семерки» ехал из областного центра. Мужчина нарушил правила дорожного движения – не выдержал безопасную дистанцию.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его 67-летняя пассажирка с травмами и ушибами доставлены в больницу, - уточнили в областном МВД.

Добавим, что сотрудники полиции разыскивают скрывшегося с места ДТП в Волжском водителя. Мужчина сбил пенсионерку и ее 4-летнего внука на пешеходном переходе.