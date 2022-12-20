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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:33

Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий на компенсацию по ЖКХ

Соцзащита отказала по причине переезда заявителя
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий на компенсацию по ЖКХ

Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий на компенсацию по ЖКХ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий, которому не только отказали от выплаты компенсации по коммунальным услугам, но и повесили долг за ЖКХ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина переехал в другой район города-героя и уведомил об этом соцзащиту по новому месту жительства. Однако несмотря на это, волгоградцу пришла платежка с долгом на 5 тысяч рублей, а положенные ЕДВ и вовсе не начислили.

- Предоставления мер социальной поддержки мотивировано несвоевременным сообщением получателем выплаты о переезде на постоянное место жительства в другой район, - уточнили в прокуратуре.

Однако Верховный суд ранее по аналогичным спорам принимал позицию получателя льгот. По закону соцзащита обязана произвести перерасчет. Прокуратура вынесла представление. Вскоре ветерану вернули более 7 тысяч рублей.