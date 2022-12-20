Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий на компенсацию по ЖКХ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Прокуратура Волгограда защитила права ветерана боевых действий, которому не только отказали от выплаты компенсации по коммунальным услугам, но и повесили долг за ЖКХ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, мужчина переехал в другой район города-героя и уведомил об этом соцзащиту по новому месту жительства. Однако несмотря на это, волгоградцу пришла платежка с долгом на 5 тысяч рублей, а положенные ЕДВ и вовсе не начислили.

- Предоставления мер социальной поддержки мотивировано несвоевременным сообщением получателем выплаты о переезде на постоянное место жительства в другой район, - уточнили в прокуратуре.

Однако Верховный суд ранее по аналогичным спорам принимал позицию получателя льгот. По закону соцзащита обязана произвести перерасчет. Прокуратура вынесла представление. Вскоре ветерану вернули более 7 тысяч рублей.