Детвору Дед Мороз будет ждать в Комсомольском саду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде 25 декабря 2022 года в 16.00 откроется резиденция Деда Мороза и зажгут огни на новогодней елке. Сказочный домик по традиции разместится в Комсомольском саду в центре города. К нему на санях Дедушка Мороз со Снегурочкой и примчатся с Крайнего Севера вместе со сказочными персонажами. Волгоградскую детвору ждет праздник, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации парка.

- Дед Мороз со Снегурочкой поиграют с детворой, проведут мастер-классы по сказочному настроению, спляшут и споют всем известные новогодние песни, - рассказали в парке.

Работать резиденция Деда Мороза в Комсомольском саду в Волгограде будет каждый день с 25 декабря 2022 по 15 января 2023 года с 12.00 до 19.00. Внутри ребят встретит Снегурочка, поздравит Дед Мороз и вручит сладкий подарок. Правда, для этого придется купить билет. А бесплатно можно покататься с расположенной над резиденцией горки.