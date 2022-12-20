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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:31

Резиденция Деда Мороза в Волгограде откроется в Комсомольском саду 25 декабря

Резиденция Деда Мороза в парке Комсомольский сад начинает работу 25 декабря 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Детвору Дед Мороз будет ждать в Комсомольском саду.

Детвору Дед Мороз будет ждать в Комсомольском саду.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде 25 декабря 2022 года в 16.00 откроется резиденция Деда Мороза и зажгут огни на новогодней елке. Сказочный домик по традиции разместится в Комсомольском саду в центре города. К нему на санях Дедушка Мороз со Снегурочкой и примчатся с Крайнего Севера вместе со сказочными персонажами. Волгоградскую детвору ждет праздник, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации парка.

- Дед Мороз со Снегурочкой поиграют с детворой, проведут мастер-классы по сказочному настроению, спляшут и споют всем известные новогодние песни, - рассказали в парке.

Работать резиденция Деда Мороза в Комсомольском саду в Волгограде будет каждый день с 25 декабря 2022 по 15 января 2023 года с 12.00 до 19.00. Внутри ребят встретит Снегурочка, поздравит Дед Мороз и вручит сладкий подарок. Правда, для этого придется купить билет. А бесплатно можно покататься с расположенной над резиденцией горки.