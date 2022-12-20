15 призывников из Волгоградской области отправились на службу в Президентский полк

Фото: Южный военный округ

В Волгоградской области 15 призывников отправились для прохождения службы в Президентский полк. Накануне в Волгограде состоялась торжественная отправка молодых людей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Для прохождения службы в Президентском полку отбираются лучшие призывники. Новобранцы должны обладать рядом качеств, быть ростом от 175 до 190 сантиметров, хорошо знать русский язык, не иметь дефектов речи и татуировок, быть здоровым и физически развитым. Также у молодых людей должно быть среднее общее образование. Во время отбора призывники прошли психологическое, физическое и медицинское обследование.

Президентский полк обеспечивает охрану и безопасность во время мероприятий Кремля, несет службу в почетном карауле у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

Добавим, во время осеннего призыва для прохождения службы будут направлены порядка двух тысяч волгоградцев. Большинство будут служить в соединениях и воинских частях Южного военного округа.