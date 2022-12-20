Жители двух районов Волгограда 20 декабря остались без воды из-за коммунальной аварии

Пересохли краны у жителей двух районов Волгограда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утро вторника выдалось недобрым для жителей сразу двух районов Волгограда - им отключили воду. Произошло это из-за серьезной коммунальной аварии: 20 декабря в Кировском районе на улице Промысловой прорвало трубопровод. Чтобы ликвидировать течь на трубе холодного водоснабжения диаметром 1000 мм, пришлось ограничить подачу воды ряду потребителей в Кировском и Советском районах города.

Концессии водоснабжения оперативно принялись устранять аварию и одновременно подключать потребителей по резервной схеме. Поврежденный участок водопровода вывели из работы.