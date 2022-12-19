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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:57

Новая инфекционка в Камышине приняла первых пациентов

Больницу построили за год с небольшим
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Больница приняла первых пациентов. Фото: АВО

Больница приняла первых пациентов. Фото: АВО

В городе Камышине 19 декабря 2022 года построенная с нуля новая инфекционная больница приняла первых пациентов из Камышинского, Котовского, Руднянского, Жирновского и Ольховского районов Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- В Камышинский инфекционный госпиталь сегодня перевели пациентов из старого корпуса. Также сюда по линии «скорой» по неотложным показаниям привозят инфекционных больных, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, новая больница рассчитана на 60 мест, но при необходимости может принять в полтора раза больше пациентов. В медучреждении есть все необходимое современное оборудование, палаты интенсивной терапии и своя клинико-диагностическая лаборатория. Для бесперебойной работы имеется резервный источник электроэнергии. Новое отделение относится к горбольнице №1 Камышина.