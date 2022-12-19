В Волгограде пенсионерка умерла после падения в троллейбусе

Пенсионерка упала в троллейбусе №9. Фото: Архив "КП". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде днем 19 декабря после поездки в общественном транспорте умерла пожилая женщина. В 15.32 водитель троллейбуса №9 на проспекте Металлургов напротив дома №11 пытался избежать столкновения с легковым автомобилем, который сделал резкий маневр. Электротранспорт совершил экстренное торможение, из-за чего находившаяся в салоне 82-летняя пенсионерка потеряла равновесие и упала. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- В результате падения 82-летняя женщина скончалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место были вызваны экстренные службы. Выясняются все обстоятельства происшествия в Краснооктябрьском районе.