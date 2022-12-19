Электричество 20 декабря отключат в четырех районах Волгограда

В Волгограде во вторник частично обесточат 4 района Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник пройдут плановые отключения электричества. Неудобства у горожан возникнут из-за плановых работ по ремонту и профилактике электрооборудования. 20 декабря обесточат дома на 13 улицах и в одном СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском и Ворошиловском районах.

В Тракторозаводском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Высоковольтную, 1-47, 1а, 2-52, 2а, ул. Пятую, 2-24, 2а. В Краснооктябрьском районе электричество отключат с 9.00 до 12.00 на ул. Водопадной, 11-53, 11а, 22-66, ул. Шатурской, 2-48, 17-41, 45-59, 63, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169, ул. Саратовской, 20-30, ул. Муромской, 14-40, 14а, 23/1, 23-49.

В Дзержинском районе без света с 9.00 до 17.00 без света оставят дома на ул. Сосновской, 1-37, 2-36, ул. Степной, 5, 5а, 29, 31, ул. Крайней, 3а, 3-17, 2-16, 16а, ул. Новосельской, 17-33, 22, 30а, ул. Новорядской, 63-67, 66-80, 80а, 84-104, 104а, 108, ул. Хуторской, 6, 8. В Ворошиловском районе с 12.00 до 17.00 электроснабжения не будет на ул. Семенова-Тян-Шанского, 22/9, 22/1322/19, 22/24, 22/26, 22/28, 22/29, 22/31, 22/33, 22/40, СНТ «Отдых».