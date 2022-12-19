МЧС предупредило волгоградцев о сильном гололеде 20 декабря

В регионе будет гололед. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 20 декабря, в Волгоградской области ожидается сильный гололед. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, осадков в этот день синоптики Гидрометцентра не обещают, а вот утренние туманы и гололедно-изморозевые явления на дорогах будут.

Ночью температура опуститься до -6...-11, днем потеплеет до 0...-5 градусов. Из-за постоянных температурных качелей выпавший недавно снег растаял, превратившись с лед. Добавим, что дорожные службы регулярно обрабатывают трассы.

Автомобилистам стоит учесть погодные условия во время движения по магистралям. Нарушение ПДД на скользкой дороге сопряжено с большим риском для жизни.