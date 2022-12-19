В Волгограде определили подрядчика строительства котельной за 2 млрд рублей

В центре Волгограда в течение двух лет построят новую котельную Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона по выбору подрядчика, которая спроектирует и построит котельную в Центральном районе. Она заменит действующий источник теплоснабжения на улице Глазкова, 15. Как рассказали в администрации города, проектом и возведением объекта займется ООО «Специализированный застройщик «Пересвет-Юг».

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, работы обойдутся 2 миллиарда 60 миллионов рублей, начальная цена торгов составляла 2 миллиарда 169 миллионов рублей. Всего для участия в аукционе заявки подали 4 компании. Подрядчик сделает проект и построит котельную по адресу улица Глазкова, 22. Также он смонтирует подводящие сети и обновит 200-метровый отрезок теплопровода.

- По окончании строительства и переключения потребителей Центрального района на новый объект, рабочие демонтируют старую котельную, - отметили в мэрии.

Строительство нового объекта должно завершиться в конце 2024 года.