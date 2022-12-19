На новогоднюю ярмарку и праздник приглашают волгоградцев на «Аллею» Центрального рынка

Новогоднее настроение подарят на Центральном рынке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 20 по 30 декабря 2022 года новогоднее настроение, музыка, подарки ручной работы и детские мастер-классы ждут жителей Волгограда на ярмарке, которую устроят на «Аллее» Центрального рынка. А в канун праздника, 30 декабря, в программе мероприятий на фуд-корте - праздник с Дедом Морозом для юных гостей, сообщили сайту volgograd.kp.ru.

Новогодняя ярмарка на фуд-корте на первом этаже «Аллеи» будет работать ежедневно с 12 до 18 часов. Здесь можно будет купить необычные подарки, поесть и угоститься ароматным кофе и чаем на травах. А в канун Нового года, 30 декабря 2022 года, юных волгоградцев на Центральном рынке будут ждать с 14.00 до 16.00 Дед Мороз и сказочные персонажи. На елке будут мастер-классы по изготовлению поделок и праздничных украшений, конкурсы и призы.

Вход для всех на новогодние мероприятия свободный. Заходить нужно с улицы Советской.