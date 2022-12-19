Под Волгоградом агрессивная жена зарезала мужа во время ссоры

Мужчину не спасли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи Фроловского района возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в убийстве собственного супруга. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла 18 декабря в городе Фролово в одном из частных домов на улице Красноармейской. Был обычный день, муж и жена находились дома.

- В какой-то момент между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемая, взяв нож, нанесла им удары в область груди мужчины. Полученные повреждения стали для местного жителя смертельными, - уточнили в областном следкоме.

После этого женщина сама вызвала скорую и сотрудников правоохранительных органов. К моменту приезда медиков мужчина умер от кровопотери. Подозреваемую по ходатайству следователей в ближайшее время могут взять под стражу.