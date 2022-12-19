Бастрыкин взял на контроль предоставление сироте непригодного жилья в Волгоградской области

Из-за текущей крыши потолок покрылся плесенью. Фото: СКР

Председатель Следственного комитета России взял на контроль дело о предоставлении непригодного жилья девушке-сироте из Волгоградской области. Александр Бастрыкин ждет доклад о ходе процессуальной проверки от руководителя регионального СУ СКР Василия Семенова, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СК России.

Положенную ей по закону квартиру сирота из Волгоградской области получила в июне 2021 года. Но как оказалось крыша там протекала, из-за этого потолок покрылся плесенью. Плюс к этому в квартире не работал газовый котел, так что не было отопления. Обращения к местным властям результата не дали, теперь делом сироты займется местный следственный комитет. Как идет проверка, будут контролировать в центральном аппарате СК России.