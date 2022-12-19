В Волгограде выявили покушение на мошенничество при благоустройстве бульвара на проспекте Жукова

Благоустройство проспекта Жукова привело к уголовному делу Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при благоустройстве бульварной зоны проспекта Жукова. Нарушения выявились после прокурорской проверки соблюдения требований использования бюджетных денег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Для приведения в порядок территории от Самарского разъезда до улицы Хорошева МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда» заключило с подрядчиком договор на выполнение работ национального проекта «Жилье и городская среда». Цена контракта составила свыше 157 миллионов рублей. Подрядчик должен был утилизировать строительный мусор, а также старый асфальт при соблюдении природоохранного законодательства, но необходимой лицензии у компании не было. Тогда она заключило договор субподряда с ООО НПО "Крелит" для вывоза отходов на специальный полигон в Азовском районе Ростовской области. Субподрядчику перечислили аванс в размере 300 тысяч рублей, но мусор он не вывозил за пределы региона, а выбрасывал их в Дзержинском районе.

- По результатам проведения лабораторных исследований отобранных проб отходы отнесены к IV классу опасности. При этом за фиктивную утилизацию строительного мусора руководство субподрядной организации намеревалось получить более 3,4 млн рублей, - отметили в прокуратуре.

Во время проверки удалось предотвратить хищение бюджетных денег. Было возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимаются сотрудники СО №3 СУ УМВД России по Волгограду. Ранее ООО НПО "Крелит" оштрафовали за устроенную свалку в Дзержинском районе во время благоустройства бульвара на проспекте Жукова. Горы обломков асфальта были на площади 565 квадратных метров.

Напомним, благоустройство бульварной части проспекта Жукова проводилось в 2 этапа. Начались работы в прошлом году, полностью в порядок прогулочная зона была приведена осенью.