В аэропорту Волгограда 19 декабря задерживаются авиарейсы

В Волгограде в понедельник задерживаются несколько авиарейсов Фото: Екатерина СИМОХИНА

В расписание аэропорта Волгограда 19 декабря вмешались коррективы. Из-за непогоды в других городах задерживаются несколько рейсов.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Волгограда, с опозданием прибыли 2 самолета из столицы. Рейс авиакомпании «России» из «Шереметьево» изначально должен был прибыть в Волгоград в 10.45, в «Гумраке» они приземлился в 11.16. Обратный вылет в столицу сместился с 11.35 на 12.40. Почти на час задержался рейс «S7» из «Домодедово» - вместо 10.35 он прибыл в 11.25. В Москву борт отправился в 12.29, а не в 11.25, как планировалось по расписанию.

С опозданием прибудет самолет авиакомпании UVT Aero Из Казани. Изначальное время приземления в «Гумраке» - 13.40. Его ожидают теперь в 14.50. Обратное отправление в столицу Татарстана было перенесено с 14.30 на 15.30.