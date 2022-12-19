В Волгограде горящую маршрутку сняли на видео

Фото: скрин с видео телеграм-канала Road HELP Волжский

В понедельник, 19 декабря, в южной части Волгограда посреди проезжей части загорелась маршрутка №94, везшая пассажиров. Очевидцы сняли пылающий микроавтобус на видео. Судя по кадрам, транспорт сгорел дотла. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, инцидент случился в 11.11 часов на проспекте Столетова в Красноармейском районе.

- Ликвидация горения в 11.23 часов. Работали пожарные расчёты 7-ой пожарно-спасательной части, - уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры и водитель успели выбежать из салона микроавтобуса и спастись. Причины возгорания выясняются.