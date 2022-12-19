Под Волгоградом 32-летняя женщина ударами ножом отправила на больничную койку своего сожителя

О криминальном характере травм врачи сообщили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 33-летний мужчина оказался на больничной койке с ножевыми ранениями. Медики больницы Михайловки определили, что травмы носят криминальный характер, и сообщили в полицию. Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснили подозреваемого в нанесении травм. Ею оказалась 32-летняя ранее судимая сожительница госпитализированного. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Женщина созналась, она рассказала, что ударила сожителя ножом во время бытового конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине, которой в ближайшее время изберут меру пресечения, может грозить до десяти лет колонии.