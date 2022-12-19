Роспотребнадзор рассказал волгоградцам о питании детей в зимний период Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 19 декабря, Роспотребнадзор рассказал жителям Волгоградской области о питании детей в зимний период. в сезон холодов растущему организму необходимо производить больше тепла, а для этого нужна энергия, содержащаяся в продуктах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ведомства, малыши и подростки, которые в силу возраста много двигаются, должны кушать чаще – 4-5 раз в день. Пища должна быть более калорийной, но не жареной или сладкой, а максимально полезной.

Ежедневно детям нужно давать достаточно белков и жиров, которые содержатся в мясе, рыбе, яйцах, сливочном масле, твороге, сыре. Также необходимы жиры растительного происхождения. Они есть в масле – льняном, оливковом, подсолнечном. Отличным источником жиров являются орехи и семечки. В рацион стоит включить каши, крупы, хлеб. Не стоит забывать о фруктах и овощах. Зимой можно покупать сухофрукты.

- Зимой, когда холодно и темно, детские руки непроизвольно тянутся к чему-нибудь вкусненькому и сладенькому. Пользы такие продукты не приносят. Поэтому старайтесь, чтобы в детском питании сладостей было меньше всегда, даже зимой, даже в новогодне-рождественские каникулы, - советуют санитарные врачи.