Муж из ревности поджег авто жены и общий дом под Волгоградом

Машина жены выгорела дотла. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Настоящая драма разыгралась вечером 18 декабря в одном из сел Ленинского района. Пьяный муж приревновал супругу и поджег автомобиль жены и совместный недостроенный дом. Теперь ревнивцу грозит до 5 лет колонии. На него завели уголовное дело, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

32-летняя волгоградка сообщила о поджоге, пожарные потушили огонь, сумели спасти дом. Но ее «Дэу Матиз» все же выгорел дотла. Как установили полицейские, в тот вечер супруг выпил и высказывать необоснованные подозрения в неверности. Разозлившись на жену, он вышел во двор, чиркнул зажигалкой и подпалил сиденье ее автомобиля. В мужчину словно бес вселился. Этого ему показалось мало, и он решил поджечь еще и строящийся дом.