В Волгоградской области экс-директора МБУ осудили за хищение бензина

На эту машину целый год выписывали бензин. Фото: Волгоградской областной прокуратуры

Ленинский районный суд Волгоградской области признал экс-директора МБУ «Городское хозяйство» города Ленинска виновным в присвоение бензина. Машина, на заправку которой он целый год списывал деньги, была не на ходу. Бензин шел личный автомобиль. Мужчину приговорили к году условно, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной прокуратуре.

- Суд приговорил бывшего директора МБУ к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, МБУ заключала договоры на вывоз жидких бытовых отходов с коммерсантами-ассенизаторами. Но целый год с сентября 2020-го по август 2021-го параллельно перечисляли деньги и на заправку служебного ГАЗ -53. Все это время грузовичок был не на ходу и представлял собой груду металла. А оплаченным бензином АИ-92 директор предприятия заправлял свою легковушку. Сумма ущерба превысила 170 тысяч рублей. Деньги эти мужчина возместил и еще может обжаловать приговор.