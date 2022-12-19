В Волгограде двое мужчин в арендованных квартирах организовали студии для съемок порно

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Самары и его сообщника из Ульяновска за незаконное изготовление видео для взрослых. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в мае 2022 года мужчины арендовали несколько квартир в городе-герое, где организовали подпольную студию для сьемок порнографии.

- Подозреваемые приобрели видеооборудование, оборудовали квартиры под студии, и наняли штат работников, в число которых вошли администраторы, специалисты по подбору персонала и сами модели, - уточнили в областном следкоме.

Помимо съемок взрослого кино, девушки вели трансляции порнографических сцен, в том числе и платно. Сотрудники областного ГУ МВД вместе с коллегами из СУ СКР задержали подозреваемых. Дома у них нашли много доказательств, которые сейчас изучаются.

- По ходатайству следственного органа в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в волгоградском следкоме.