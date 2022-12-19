Спецтехника от снега и гололеда обрабатывает трассы в 18 районах Волгоградской области

Более тысячи тонн реагентов нанесли на трассы региона за сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области из-за резкого потепления растаял почти весь снег, пришли дожди, что при «минусе» в ночные часы приводит к гололеду на дорогах. Ночью 19 декабря трассы региона обрабатывали 105 единиц техники. Всего за минувшие сутки было нанесено более тысячи тонн песко-соляной смеси. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В настоящее время продолжается уборка и обработка трасс в 18-ти районах региона. Спецтехника работает в Алексеевском, Кумылженском, Новоаннинском, Еланском, Жирновском, Котовском, Руднянском, Даниловском, Иловлинском, Клетском, Михайловском, Ольховском, Серафимовичском, Фроловском, Суровикинском, Чернышковском, Быковском и Николаевском районах. На магистралях мониторинг погоды и состояния дорожного полотна ведется круглосуточно.