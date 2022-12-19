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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:50

Спецтехника от снега и гололеда обрабатывает трассы в 18 районах Волгоградской области

Прошлой ночью дороги региона обрабатывали 105 единиц техники
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Более тысячи тонн реагентов нанесли на трассы региона за сутки

Более тысячи тонн реагентов нанесли на трассы региона за сутки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области из-за резкого потепления растаял почти весь снег, пришли дожди, что при «минусе» в ночные часы приводит к гололеду на дорогах. Ночью 19 декабря трассы региона обрабатывали 105 единиц техники. Всего за минувшие сутки было нанесено более тысячи тонн песко-соляной смеси. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

В настоящее время продолжается уборка и обработка трасс в 18-ти районах региона. Спецтехника работает в Алексеевском, Кумылженском, Новоаннинском, Еланском, Жирновском, Котовском, Руднянском, Даниловском, Иловлинском, Клетском, Михайловском, Ольховском, Серафимовичском, Фроловском, Суровикинском, Чернышковском, Быковском и Николаевском районах. На магистралях мониторинг погоды и состояния дорожного полотна ведется круглосуточно.