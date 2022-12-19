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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 7:26

На юге Волгограда в столкновении «КамАЗа» и «Лады» пострадал мужчина

39-летнего водителя госпитализировали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В ДТП пострадал водитель.

В ДТП пострадал водитель.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 18 декабря, в одну из больниц Волгограда госпитализировали пострадавшего в ДТП 39-летнего мужчину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в воскресенье в Красноармейском районе города-героя мчавшийся по проезжей части «КамАЗ» врезался в «Лад Гранту».

Авария произошла примерно в 11 часов на улице Мачтзаводской. «КамАЗ» ехал в сторону Панферова. Водитель нарушил безопасную дистанцию и протаранил ехавшую впереди легковушку. В итоге оба транспортных средства вылетели с дороги.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» госпитализирован, - добавили в полиции.

Организована проверка. Добавим, что в выходной день инспекторы ГИБДД задержали 21 нетрезвого водителя, зафиксировали 671 нарушение ПДД,