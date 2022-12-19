13,5 тысяч рублей планируют потратить волгоградцы на новогодние праздники

Стало известно, сколько потратят жители Волгоградской области на празднование нового года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

19 декабря эксперты SuperJob рассказали, сколько планируют потратить жители Волгоградской области на праздничный новогодний стол и январские каникулы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе сервиса, в среднем на отдых волгоградцы готовы раскошелиться на 13,5 тысяч рублей на человека. Что примечательно, сумма трат за последние годы заметно сократилась.

Так, я 2019-м горожанам и жителям области не жалко было спустить на развлечения и отдых 15 тысяч, в 2020 – 14,3 тысяч, в 2021 – 14,6 тысяч рублей.

Добавим, что россияне на новогодние праздники в среднем закладывают в бюджет по 17,5 тысяч рублей на одного человека. И это без учета подарков. Однако далеко немногие вообще панируют свои траты. Это делает лишь каждый третий житель страны (32%), причем 46% из них – молодежь до 24 лет.