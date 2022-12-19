В Волгограде открылась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей в месяц

В Волгограде можно трудоустроиться на работу с очень хорошей зарплатой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде стала известна пятерка вакансий с самой высокой зарплатой в декабре. В объявлениях предлагают очень хороший доход. До 500 тысяч рублей в месяц готовы платить главному инженеру шахты, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные hh.ru. Только эта работа не на территории Волгоградской области, придется переехать в Мурманскую область. От кандидата будут требовать высшее профильное образование, опыт работы в подземных рудниках в аналогичной должности от трех лет. Компания оплатит переезд, компенсирует затраты на проживание, сделает единовременную выплату.

Никуда не придется переезжать из Волгограда для работы руководителем отдела продаж по направлению «бытовая химия». Зато зарплату предлагают от 280 тысяч рублей на руки. Соискатель должен иметь опыт работы с коммерческим директором от 1,5 лет и с операционными и инвестиционными бюджетами. РНР-разработчику готовы платить от 150 тысяч до 250, при этом работа на удаленке. Агропредприятие в регионе ищет директора, которому сделает зарплату от 150 тысяч рублей, в Волгограде в ресторан требуется директор, заработок которого составит до 150 тысяч рублей.