Следователи назвали причину гибели 16-летнего подростка под Волгоградом

Тело подростка в итоге нашли в соседнем районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области следователи СКР начали проверку по факту обнаружения тела 16-летнего подростка в чистом поле недалеко от Октябрьского района. Юноша накануне ушел из хутора Дараганов в Котельниковском районе, где он жил. И не вернулся домой. Были организованы масштабные поиски с участием полицейских из 4 районов области и из Калмыкии. На следующий день молодого человека нашли без признаков жизни.

Следователи считают, что подросток скончался от переохлаждения, криминальных следов пока не нашли. Однако предстоит установить, почему он покинул хутор и куда направлялся в тумане.

- В настоящее время следователи СКР проводят комплекс процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертиз, - заявили в следственном управлении Волгоградской области. Напомним, подростка искали кинологи с собаками, сотрудники полиции и МЧС, администрация. Но обнаружить его удалось только спустя сутки.