За незаконную вырубку новогодних елок волгоградцев могут посадить на 7 лет или оштрафовать на 300 млн

В леса региона отправились патрули из экологов и казаков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Волгоградской области сформировали патрули из сотрудников облкомприроды, экологов, казачьих дружин, которые приступили к патрулированию лесничеств. Накануне Нового года они ловят незаконных лесорубов. Хвойные деревья в Волгоградской области растут во всех 22 лесничествах и занимают площадь около 75 тысяч гектаров. В области разработали специальные маршруты патрулирования, чтобы охватить все места, где могут поживиться браконьеры.

Кстати, таких стало меньше, хотя случаи незаконной вырубки все же отмечаются. Например, в прошлом году лесоруба поймали с 17 соснами, которые они спилил незаконно. Ему дали 2 года условно и оштрафовали на 135 тысяч рублей. Это довольно лояльное наказание. По информации облкомприроды, по уголовному кодексу за вырубку леса можно заработать штраф до 3 миллионов рублей или тюремный срок до 7 лет.

Волгоградские власти заботятся о том, чтобы ели и сосны не только вырубали к празднику, но и сажали новые. В уходящем году по региональному проекту «Сохранение лесов» в лесах Волгоградской области высадили более 6,5 млн молоденьких сосен, дубов, акаций, ясеней, берёз и других деревьев.