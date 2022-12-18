Тело погибшего 16-летнего подростка нашли после масштабных поисков в поле под Волгоградом

Тело ребенка нашли в окрестностях хутора. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области завершилась поисковая операция, которую развернули после пропажи 17 декабря 16-летнего подростка в Котельниковском районе. К сожалению, сотрудники полиции не смогли сообщить родным хорошую новость: они наткнулись на тело погибшего мальчика, осматривая местность с собаками. В поисках участвовали сотрудники полиции, МЧС и администрации четырех районов Волгоградской области, а также республики Калмыкия.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в поисковых мероприятия задействовали кинологов с собаками и вездеходы, когда 16-летний житель хутора Дараганов не вернулся домой вечером 17 декабря. Ребенка искали и в поле, и в лесополосе. К сожалению, на следующий день его нашли уже без признаков жизни. В полиции говорят, что смерть несовершеннолетнего, на первый взгляд, не носит криминальный характер – об убийстве или насилии речи не идет.