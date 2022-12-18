В Волгоградской области с 19 декабря похолодает до -10

Обильных снегопадов волгоградцам не обещают, но возможен переходящий в снег дождь. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Начиная с понедельника, 19 декабря, в Волгограде и области начнет холодать. Температура снова сменится с плюса на минус, возможен небольшой снег и туманы. А уже во вторник, 20 декабря в области ударят хорошие ночные морозы до -10...-11 градусов. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС. Стало известно, какая погода ждет волгоградцев с 19 по 21 декабря.

В понедельник днем в области похолодает до -5, ночью до -6. В самом Волгограде будет чуть теплее: -2...-4 ночью и 0...-2 днем. Стоит ждать туманов, гололеда, дождя, преходящего в снег. Осадки будут незначительными, сугробов волгоградам не обещают.

Температурные качели продолжат испытывать на прочность волгоградцев во вторник и среду. Сначала по области ударит -11 ночью, в среду снова потеплеет до +2 днем. По ощущениям будет прохладнее, потому что осадков не обещают, зато ветер будет дуть приличный – до 11 м/с. В среду вместе с потеплением возможен мокрый снег, который будет липнуть на проводах и деревьях.

В Волгограде ночью 20 декабря будет -8, днем около -1, в среду воздух прогреется до нуля.