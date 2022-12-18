Под Волгоградом мать грозилась выгнать из дома ребенка с врожденным заболеванием

На пьющую мать завели уголовное дело. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полиция в Светлоярском районе Волгоградской области завела уголовное дело на местную жительницу, которая не исполняла своих родительских обязанностей, воспитывая больного ребенка. Сын появился на свет 14 лет назад с врожденным заболеванием. Вместо того, чтобы заниматься лечением, реабилитацией, обучением ребенка, волгоградка начала пить. А в пьяном угаре оскорблять своего сына, угрожая выгнать на улицу. На нее неоднократно поступали жалобы, но после профилактических бесед ей давали новые шансы исправиться и стать хорошей матерью.

К несчастью, этого не случилось. И подростка пришлось забрать в социально-реабилитационный центр. А женщину за безответственное поведение будут лишать родительских прав – никаких новых шансов ей давать не собираются. Ей придется отвечать по статье 156 уголовного кодекса на неисполнение обязанностей по воспитанию.