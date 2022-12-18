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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 10:07

Под Волгоградом нашли сбежавшего из социально-реабилитационного центра подростка

К счастью, никаких преступлений в отношении ребенка за 2 дня поисков не совершено
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Беглеца вернули в социально-реабилитационный центр.

Беглеца вернули в социально-реабилитационный центр.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На два дня поставил на уши всю полицию Волжского 14-летний подросток, который сбежал из социально-реабилитационного центра. Работники центра хватились ребенка еще 16 декабря. О его пропаже заявили в полицию, были организованы поиски, распространены ориентировки. И местонахождение парня удалось установить. К 18 декабря он успел оказаться в противоположном конце соседнего города - в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, беглеца снова вернули в социально-реабилитационный центр. К счастью, за 2 дня бегства ничего плохого с ребенком не случилось – никаких преступлений в отношении него не совершено.