Под Волгоградом нашли сбежавшего из социально-реабилитационного центра подростка

Беглеца вернули в социально-реабилитационный центр. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На два дня поставил на уши всю полицию Волжского 14-летний подросток, который сбежал из социально-реабилитационного центра. Работники центра хватились ребенка еще 16 декабря. О его пропаже заявили в полицию, были организованы поиски, распространены ориентировки. И местонахождение парня удалось установить. К 18 декабря он успел оказаться в противоположном конце соседнего города - в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, беглеца снова вернули в социально-реабилитационный центр. К счастью, за 2 дня бегства ничего плохого с ребенком не случилось – никаких преступлений в отношении него не совершено.