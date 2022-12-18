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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 9:49

На трассе под Камышиным горящая фура стала причиной пробки

Тушить горящий грузовик пришлось сотрудникам МЧС
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Пожар случился на федеральной трассе.

Пожар случился на федеральной трассе.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области утром 18 декабря образовалась пробка из машин на трассе Волгоград – Саратов в районе города Камышин. Как рассказали ставшие участниками затора водители, виной столпотворения автомобилей стала горящая фура. Пока пожарные ликвидировали возгорание, авто на трассе Р-228 выстраивались в очередь.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные справились с ЧП весьма быстро. В 9.17 получили вызов, в 9.31 уже ликвидировали горение. Тушить пришлось только прицеп грузовика.

Сейчас пробка рассосалась, движение в районе отеля Гостиный двор немного затруднено из-за того, что грузовик приходится объезжать по встречке.