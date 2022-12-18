Сурский сквер в Волгограде благоустроят за 73 миллиона к октябрю 2023 года

Сурский сквер начнет напоминать парк в 2023 году. Фото: центр ВЯЗ.

В Волгограде мэрия ищет подрядчика, который займется благоустройством Сурского сквера. О том, что его приведут в порядок, рассказывали уже сотню раз, но теперь стали известны точные сроки, объем работ, и что немаловажно, сумма, в которую выльется создание нового общественного пространства на месте заброшенного пустыря. До 26 декабря администрация Волгограда принимает заявки от подрядчиков, желающих к октябрю 2023 года сделать парк за 73 миллиона.

Как следует из материалов закупки, начать придется с демонтажа старой парковой мебели (кроме нескольких поломанных скамеек и урн сносить там и нечего) и вырубки старых зеленых насаждений. Чиновники обещают, что на каждое такое дерево выдадут порубочный билет, а после в ходе благоустройства в сквере высадят новые саженцы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, планируют высадить деревья разных пород, чтобы горожане могли любоваться непрерывным цветением парка.

В Сурском сквере появятся 2 теневых навеса, фонтан с чашей и подсветкой, два детских игровых комплекса с двумя песочницами и множеством качелей, 18 скамеек и аж 24 урны. Концепцию благоустройства парка разрабатывали молодые архитекторы из муниципального центра «ВЯЗ». Из-за того, что в сквере интенсивный пешеходный поток, в нем замостят очень много тротуарных дорожек по всему периметру. В парке появится видеонаблюдение. Для начала камеры, которые в прямом эфире будут транслировать строительные работы для контроля за подрядчиком, позже камеры «Безопасного города».

Новое общественное пространство посвятят строителям Сталинграда, которые восстанавливали город после Великой Отечественной войны. Поэтому в центре парка появится тематическая скульптурная композиция.