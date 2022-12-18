Волгоградцам рассказали, как отличить свиной грипп от других болезней

Поликлиники переполнены температурящими пациентами. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Не все волгоградцы в эти дни могут посвятить себя подготовке к Новому году: многие свалились с гриппом и не могут элементарно встать с постели или больничной койки. За неделю, по данным регионального Управления Роспортребнадзора, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Волгоградской области увеличилась сразу на 23%. Случаи свиного гриппа, или гриппа группы A (H1N1) pdm09, в Волгоградской области составили более 17% всех заражений. Инфекционисты рассказали, как волгоградцам отличить опасный свиной грипп от других болезней,ковида и ОРВИ. Подхватить можно по кругу сразу все вирусы.

Как рассказала «КП-Волгоград» завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ Ольга Чернявская, наличие температуры не обязательно говорит о том, что у человека грипп. Лихорадка может присутствовать и при ОРВИ, и при коронавирусе.

- При гриппе характерно поражение трахеи – своеобразный сухой кашель, выраженная слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, локализующаяся в лобной части, боль при движении глазных яблок. Если заболевание начинается с этого, а потом присоединяется боль в горле, заложенность носа, то здесь можно с большой долей вероятности предположить, что это грипп, - говорит Ольга Чернявская.

Точный диагноз могут поставить только врачи после лабораторных исследований, но их делают не всем пациентам. Чтобы назначить лечение, врачу часто достаточно симптоматики. К сожалению, не всем помогает лечение дома. Люди из групп риска – пожилых, с хроническими заболеваниями, детей – могут положить в больницу. Свиной грипп очень опасен своими осложнениями: в кардиоцентр уже поступают перенесшие грипп волгоградцы с инфарктами. Ударить вирус может по любым органам.