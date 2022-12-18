На выставке в волгоградском музее расскажут об отряде собак – истребителей танков на фронте

Чем были занятны на фронте верблюды, можно узнать на выставке в музее "Память". Фото: официальный сайт музея-заповедника "Сталинградская битва".

В волгоградском музее «Память» в здании бывшего центрального универмага открылась выставка о животных. Посвящена она не породистым корги и йоркам, а тем четвероногим, которые в годы Великой Отечественной войны помогали человеку на фронте. О подвигах собак слышали многие, но не всем известно, что в войне принимали участие и верблюды, и голуби. Посетителей приглашают посмотреть собранные Музеем-заповедником «Сталинградская битва» уникальные экспонаты о том, как животные и люди взаимодействовали в условиях военного времени.

Сотрудники музея говорят, что посетители узнают малоизвестные аспекты фронтовой жизни, и приглашают заглянуть на выставку, которая открылась 16 декабря и будет работать до 27 февраля будущего года. Обещают рассказать о работе на фронте собак-санитаров, лошадей, тягловых верблюдов и почтовых голубей. И о 28-м отдельном отряде собак-истребителей танков в 10-й дивизии внутренних войск НКВД. Среди экспонатов – противогаз для лошади и комплекты собак-санитаров и собак-подрывников, тягловые повозки верблюдов и многое другое.

Музей работает каждый день, кроме понедельника, с 10 до 18 часов по адресу: площадь Павших Борцов, 2. Вход со двора ЦУМа.