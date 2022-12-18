Серию взрывов после падения обломков с неба сняли на видео жители Волгоградской области

Люди весь вечер снимали зарево и грохот на окраине поселков. Фото: стоп-кадры с видео очевидцев.

В Еланском районе Волгоградской области жители весь вечер накануне провели на улицах со смартфонами в руках. Людей выгнали из дома зарево в небе и звуки взрывов. Так как в район стянуты силовики и военные, жителям немного спокойнее – все происходит под контролем специалистов. По версии местных жителей, которую пока официально не подтвердили власти, 17 декабря в районе под контролем взрывотехников уничтожали упавшие накануне с неба обломки неопознанных объектов.

Напомним, днем ранее в сети появилось видео местных жителей, которые металлические обломки, упавшие в поле рядом с населенными пунктами. Глава Еланского района Дмитрий Литвинов тогда высказался о происшествии: никто не пострадал, инфраструктура не разрушена, что упало – выясняем. В район были стянуты сотрудники МЧС, полиция, военные. До сих пор ни одно силовое ведомство не дало официальных комментариев по поводу происхождения обломков и последующим за этим взрывов.