В Волгограде в воскресенье пойдет дождь

В Волгограде в воскресенье ожидается гололед из-за дождя Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгоградской области в воскресенье зимняя погода сменится на осеннюю. На территории региона 18 декабря будет идти дождь. Так что на дорогах и тротуарах будет скользко. Ночью в отдельных районах прогнозируют мокрый снег. Днем дождь ожидается и по области, и в Волгограде. Местами ляжет туман, будут гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС. Южный, юго-западный ветер подует со скоростью до 12-14 м/с.

По области температура воздуха ночью будет +2...-3º, днем +2...+7º. В Волгограде в ночные часы около 0º, днем +3...+5º.