Спасатели проверили лед для зимней рыбалки в Волгоградской области

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Среди любителей ловли рыб зимняя рыбалка пользуется особой популярностью. Правда, с рыбаками происходят происшествия на льду. Инспекторы ГИМС вместе с сотрудниками региональной службы спасения патрулируют водоемы Волгоградской области. Особое внимание уделяется именно излюбленным местам подледного лова рыбы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Во время рейдов проверяется качество и толщина льда, осматривается ледовый покров, а также проводятся профилактические беседы с рыбаками, чтобы они следили за своей безопасностью во время лова.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Спасатели напоминают, что на лед нельзя выходить в темное время суток, в состоянии алкогольного опьянения, а также отпускать на замерзшие водоемы детей без взрослых. Не стоит проверять толщину льда ударом ноги, это можно сделать только палкой, ударяя ее впереди себя несколько раз в одно и то же место. Оказавшись на тонком льду, нужно осторожно повернуть обратно и пойти скользящими шагами назад. На замерзший водоем с собой необходимо взять прочный шнур длиной 20-25 метров с большой петлей на конце и грузом.

- При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка – 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом, - отметили в спасательном ведомстве.