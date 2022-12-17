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НовостиЗвезды17 декабря 2022 9:56

В Волгограде в музее Машкова открылась необычная выставка «Vanity case»: фоторепортаж

Проект представила художник Лера Козина
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде заработал уникальный художественный проект

В Волгограде заработал уникальный художественный проект

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова в Волгограде начал работу необычный художественный проект «Ретроспекции и интроспекции». Свои картины представила московский художник Лера Козина. Проект состоит из двух самостоятельных выставок, первую из которых «Vanity case» уже можно посетить. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с открытия экспозиции.

Работы Леры Козиной известны в России и за рубежом

Работы Леры Козиной известны в России и за рубежом

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Проект разделен на две самостоятельные выставки

Проект разделен на две самостоятельные выставки

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В основе работ этой выставки фигуративное искусство, но трактованное художником по-своему. Это не натуралистический эрзац, а пластический и цветовой эквивалент мыслей, эмоций, состояний, взглядов самого художника, - рассказали в музее Машкова.

Первая выставка называется "Vanity case"

Первая выставка называется "Vanity case"

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Картины представляют эмоции и переживания автора

Картины представляют эмоции и переживания автора

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Экспозиция «Vanity case» будет работать в музее до 22 января 2023 года. И следом за ней, с 25 января по 19 февраля 2023 года, будут представлены картины Леры Козиной в рамках выставки «Интроспекции». Выставки – это два полюса и этапа творческих поисков художника.

Первая выставка будет работать до конца января

Первая выставка будет работать до конца января

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Валерия Козина в 1989 году окончила Московское государственное академическое художественное училище памяти 1905 года. Она хорошо известна многим любителям современного искусства. Более 30 лет ее работы выставляются на различных выставках в России и за рубежом.