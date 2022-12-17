Треть волгоградцев в 2023 году мечтает найти вторую половинку

Волгоградцы хотят в новом году наладить личную жизнь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогоднюю ночь традиционно загадываются всевозможные желания в надежде, что они исполнятся. Жители Волгограда уже придумали, что они пообещают себе под бой курантов. Почти каждый третий волгоградец, а именно 34%, в 2023 году хочет наладить личную жизнь и найти вторую половинку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в аналитики сервиса SuperJob, подготовившие опрос, 25% волгоградцев настроены в новом году тратить больше времени на хобби и увлечения.

- По 23% считают важным заняться своим образованием и уделять больше внимания близким. Сменить место жительства и заняться спортом хотели бы по 22% респондентов, сделать ремонт — 20%, больше отдыхать — 18%. Изменить в новом году свой взгляд на происходящее в мире мечтают 11%, - сообщается в результатах опроса.

Также жители Волгограда в новом году хотят отказаться от вредных привычек, начать изучать иностранный язык, правильно питаться, изменить круг друзей. 7% респондентов ответили, что ничего нового не хотят, предпочитая сохранить все как есть.

Волгоградские мужчины чаще задумываются о том, что нужно отказаться от вредных привычек и больше времени уделять родным, а женщины хотят правильно питаться и изменить отношение к жизни.