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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 8:24

В Волгоградской области 3 человека пострадали в ДТП из-за кота

Водитель «Буханки» объехал на дороге животное, но оказался в кювете
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 16 декабря произошло ДТП из-за кота. В Киквидзенском районе 48-летний мужчина за рулем «УАЗа» ехал по дороге «Самойловская - Шумилинская». Вдруг он увидел на проезжей части кота, которого объехал. Только из-за этого водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет, где врезался в дерево. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров «Буханки». Их госпитализировали.