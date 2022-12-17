В Волгоградской области ищут сбежавшего из социально-реабилитационного центра подростка

Полицейские организовали поиски подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волжском 16 декабря из социально-реабилитационного центра сбежал 14-летний подросток. Где может находиться Матвей Лепилин, неизвестно. Полицейские организовали поиск юноши, устанавливается местонахождение пропавшего без вести. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградцев, которые могли видеть подростка, просят сообщить по телефонам полиции. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Рост подростка 174 сантиметра, у него худощавое телосложение, длинные крашенные в белый цвет волосы. Из одежды на нем были надеты красно-черная двухсторонняя куртка (на одной из сторон изображен рисунок в виде гор), черные спортивные штаны Kappa, желтые кроссовки с белой подошвой и черными ставками, черная шапка с надписью Puma.

Полицейские просят волгоградцев, которые могли видеть пропавшего парня, позвонить по телефонам 8 (8443) 41-56-56 (дежурная часть Управления МВД России по Волжскому), 02, 8-927-251-90-59 (инспектор по делам несовершеннолетних).