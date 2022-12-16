В Волгограде от коронавируса скончался 44-летний мужчина с онкологией

В Волгограде в реанимации от ковида скончался 44-летний мужчина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области уровнем заболеваемости коронавирусом сейчас мало кто интересуется. Однако вирус никуда не делся. К сожалению, случаются летальные исходы. 16 декабря в Волгограде от COVID-19 скончался 44-летний мужчина. У него были онкология, хроническое инфекционное заболевание и проблемы с выводящей системой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в оперативном штабе региона.

Мужчина был доставлен в инфекционный стационар машиной скорой помощи в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь в реанимации. Однако спасти пациента не удалось.