В Волгограде ученым вручили премию имени профессора Олега Иншакова

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгограде состоялась первая церемония вручения премии имени профессора Олега Иншакова. Она была учреждена в 2022 году. Лауреатами наград стали 7 ученых волгоградских университетов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области. В церемонии приняли участие представители региональной администрации, вузов и научного сообщества области.

3 представителя ВолГУ стали лауреатами в номинации «За практический вклад в развитие экономики Волгоградской области». Награды получили ректор университета Алла Калинина, заведующая кафедрой экономической теории, региональной экономики и предпринимательства Марина Буянова, заведующая кафедрой прикладной информатики и математических методов в экономике Елена Петрова. В номинации «За вклад в экономическое образование и просвещение» награды вручили ученым ВолгГМУ - доцентам кафедры экономики и менеджмента Светлане Ситниковой и Сергею Князеву, а также заведующая кафедрой Светлане Соболевой. Профессора кафедры «Экономика и предпринимательство» ВолгГТУ Даниила Фролова наградили в номинации «За вклад в развитие экономической науки».

Лауреаты разделят между собой 1,5 миллиона рублей. В каждой номинации премия составляет 500 тысяч рублей, эти деньги ученые получат индивидуально или в составе коллектива. Претендентом на награду может быть представитель организации и предприятия любой формы собственности. Победители определяются во время конкурса, экспертами которого являются специалисты отрасли и ученые. В каждой номинации разработаны свои критерии оценок. Планируется, что премия имени Олега Иншакова будет вручаться ежегодно 30 июня – в день рождения профессора.