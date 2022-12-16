В Волгограде устроят пижамную вечеринку на катке в ЦПКиО

Вечеринка впервые пройдет в ЦПКиО. Фото: Андрей Еркин.

В Волгограде продолжают традицию устраивать пижамные вечеринки на катке. В этом году событие будет проходить не только в парке «Раздолье» в пойме Царицы. В воскресенье, 18 декабря 2022 года, пижамная вечеринка впервые пройдет на новом самом большом в городе катке Лагуна в ЦПКиО. Желающих покататься на коньках и повеселиться от души ждут в центральном парке культуры и отдыха в 20.00, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации парка.

- На вечернем сеансе будет работать ведущий, диджей, будут разыгрывать множество призов, а также парк обещает скидку для тех, кто придет в пижамах, - рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Так что если вечером в воскресенье вы увидите на улицах Волгограда или в транспорте людей в пижаме или кигуруми, не пугайтесь и не удивляйтесь. Просто они едут на каток.

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