В Волгоградской области газовик погиб от упавшей на него опоры ЛЭП

Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгоградской области возбудили уголовное дело после смерти мастера газового участка. 51-летний мужчина погиб месяц назад в Еланском районе после падения на него опоры линии электропередач, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области

18 ноября на улице Советской в селе Морец Еланского района газовик осматривал аварийный участок трубопровода, на который от ветра рухнуло дерево. Параллельно проводилось восстановление электрического провода и опоры линии электропередач, которые также повредила непогода. Только территория у опасной опоры ЛЭП не была ограждена, чтобы местные жители случайно не пострадали. Из-за ветра и повреждений у основания столб стал наклоняться и упал на голову мастера газового участка. Мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Во время расследования уголовного дела будут определены лица, которые отвечают за правила безопасности, их действиям или бездействию дадут юридическую оценку.