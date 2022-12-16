В Волгограде простились с детским врачом-неврологом Нэлли Тонконоженко

Нэлли Тонконоженко много лет помогала больным детям. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Волгограде 16 декабря 2022 года простились с известным детским врачом-неврологом Нэлли Тонконоженко. Она ушла из жизни на 63-м году жизни после тяжелой болезни. Церемония прощания прошла на центральном Димитриевском кладбище.

- В прощальном письме к дочерям Нэлли Леонидовна написала, что, несмотря на все сложности судьбы, была счастлива, - сообщил тг-канал «Ритуальный патруль».

Нэлли Тонконоженко много лет помогала больным детям, работала в Волгоградском медицинском университете. Десять лет назад похоронила мужа. Алексей Тонконоженко работал главврачом больницы №8, где так же трудилась супруга. Этих медиков знали многие родители маленьких пациентов.

«Комсомольская правда» скорбит вместе со всеми, кто знал Нэлли Тонконоженко. Выражаем глубокие соболезнования коллегам, родным и близким.