Группа мошенников оформляла на волгоградцев липовые кредиты с комиссионным сбором

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Следователи регионального Главка МВД завершили расследование уголовного дела на мошенников, которые оформляли на граждан липовые кредиты. 12 жителей Волгограда, Воронежа и Курска объединились в организованную группу, открыв офисы с названием и вывесками известного российского банка. Они работали в Волгограде и Курске, имея базу данных, они обзванивали людей, которым было отказано в получении кредита, и от имени банка сообщали, что им все-таки одобрили займы. Об этом сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Каждому из посетителей сотрудники офиса обещали одну и ту же сумму кредита - 1,5 млн. рублей под 6,9% годовых. Однако при этом требовали оплатить комиссионный сбор в размере 10 процентов от суммы кредита, - отметили в региональной полиции.

Некоторые граждане отказывались от таких условий, согласившиеся выплачивали комиссию, причем оформляя в офисе микрозайм. С фирмой подписывался договор, после чего работники показывали страницу сайта с одобренным кредитом и направляли людей в ближайший офис, причем без каких-либо документов. В банках естественно клиентам говорили, что никаких кредитов им не одобряли. Они шли обратно в офисы аферистов за возвратом комиссии, те всячески затягивали время и в итоге сообщали, что в займах отказано из-за неплатежеспособности.

Всего был обманут 61 житель Волгограда и Курска на общую сумму 2 миллиона рублей. В июле прошлого года мошенников задержали, четверо из них не признали себя виновными, остальные сознались в преступлениях. Уголовное дело направили в Ворошиловский районный суд. Аферистам грозит до 10 лет тюрьмы.