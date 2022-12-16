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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 9:38

В Волгоградской области товарный поезд задавил мужчину

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Товарный поезд сбил мужчину под Волгоградом. Фото: Архив "КП".

Товарный поезд сбил мужчину под Волгоградом. Фото: Архив "КП".

Фото: Никита ПОЛЬКО

В Волгоградской области ночью 16 декабря товарный поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия случилась рядом со станцией Котлубань Городищенского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СКР. 40-летний мужчина шел по железнодорожным путям в состоянии алкогольного опьянения. Машинист поезда пытался предотвратить происшествие, но избежать его не удалось.

Следователи осмотрели место ЧП и опросили очевидцев. Были назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.