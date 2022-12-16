У жителей Волгограда собирают старую электротехнику

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волгоградской области стартовала экологическая акция по сбору и утилизации старой электротехники. С ее помощью хотят повысить уровень экологической культуры среди волгоградцев, особенно среди детей и подростков. В Волгограде на территории учреждений дополнительного образования установят экобоксы, в которые можно приносить старые пылесосы, электрочайники, микроволновки и любую другую технику. Для воспитанников учреждений экологи проведут специальные уроки о правильном обращении с отходами и необходимости их вовлечения во вторичный оборот. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

Во время утилизации старой техники получают новое сырье, которое можно использовать. Пластиковую крошку, лом цветного металла, медные и алюминиевые гранулы применяются для выпуска новой техники и другой продукции.

Экологическую акцию также планируют провести во всех школах области.